O que marcou o Carnaval 2017 do Rio de Janeiro

Carros imponentes, fantasias exuberantes e enredos de tirar o fôlego: tudo isso esteve presente no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. Mas quem dera a lista parasse por aí. Em 2017, a grande marca do desfile carioca foram os acidentes que deixaram mais de 30 feridos na avenida.

Entre brilhos, paetês e alguns tristes desastres, saiba o que foi destaque na Marquês de Sapucaí e as favoritas ao principal título do Carnaval carioca, que será definidona tarde desta quarta-feira.

As favoritas

Beija-Flor levou a história de Iracema, de José de Alencar, para a avenida

As apresentações de Salgueiro e Beija-Flor no domingo, somadas aos bons desfiles de Portela e Mocidade no segundo dia, colocam as três como potenciais candidatas ao título deste ano. A tradição das escolas também pode jogar a seu favor.

Neste ano, a Beija-Flor inovou ao desfilar sem alas. O desfile contava a história de Iracema, personagem de José de Alencar. No Salgueiro, uma representação do poema A Divina Comédia, de Dante Alighieri.

No segundo dia, a Mocidade cantou a cultura marroquina e surpreendeu com o sobrevoou de Aladim na avenida, simulando um tapete voador, na verdade um

aeromodelo. Sob a batuta do carnavalesco Paulo Barros, a Portela cantou os rios e animou as arquibancadas. Responsável por encerrar a maratona, a Mangueira, atual campeã, teve problemas com um carro o que pode prejudicar a nota. Mesmo assim, a escola levou o Estandarte de Ouro, do jornal O Globo.

Ivete levantou poeira



Aguardada com ansiedade na Sapucaí, a cantora Ivete Sangalo causou frisson ao ser a homenageada no desfile da Grande Rio no primeiro dia. E foi em dose dupla: em uma aposta arriscada, e escola trouxe a cantora na comissão de frente, e, quando Ivete chegou à dispersão, um carro estava à espera para levá-la às pressas para a última alegoria. O plano funcionou, e o público saiu ganhando com a diva passando duas vezes pelo sambódromo.

Acidentes na Sapucaí



Problemas em carros alegóricos que resultaram em acidentes com feridos marcaram o Carnaval do Rio. Pelo menos 20 pessoas se machucaram ao serem atingidas por um carro no desfile da Paraíso Tuiuti, que abriu a maratona carioca. No segundo dia, a parte de cima de um dos carros da Unidos da Tijuca despencou, machucando 12 pessoas.

Das 32 pessoas feridas nos dois acidentes com vítimas na Marquês de Sapucaí, cinco ainda permaneciam internadas ontem, uma delas em estado grave. A União da Ilha foi outra escola que enfrentou problemas. Na dispersão, o carro da escola bateu no estúdio da Globo e acabou bloqueando a saída dos últimos componentes da agremiação. A Mocidade Independente de Padre Miguel teve uma destaque que caiu de um dos carros alegóricos, mas ela estava na parte mais baixa da alegoria e não se feriu.

Apuração

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro será nesta quarta-feira, na Praça da Apoteose, com transmissão ao vivo pela RBS TV a partir das 16h45min.