Paraíso do Tuiuti abre a primeira noite do Grupo Especial do Rio

Paraíso de Tuiuti abre o desfile carioca Foto: Alex Ribeiro / AGIF/Folhapress

O sambódromo do Rio de Janeiro recebe na noite deste domingo os desfiles das primeiras seis escolas do Grupo Especial. A primeira a entrar na avenida é a Paraíso do Tuiuti, que presta uma homenagem ao movimento tropicalista.

Uma das grandes expectativas da noite é a homenagem à cantora Ivete Sangalo preparada pela Grande Rio, segunda escola a desfilar. O começo da disputa carioca na passarela do samba ainda contará com a participação de três campeãs Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor, a maior campeã dos últimos anos.

A Imperatriz Leopoldinense chega ao sambódromo sob polêmica. A escola apresentará o tema Xingu, O Clamor que Vem da Floresta, que defende a causa indígena e a atenção ao Parque Xingu, ameaçado pelo desmatamento, pelos agrotóxicos e pela construção de uma usina hidrelétrica.

O enredo foi muito criticado por setores do agronegócio e pela bancada ruralista no Congresso. O início dos desfiles da primeira noite na sapucaí está previsto para as 22h.