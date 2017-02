Perícia constata falha em estrutura de alegoria da Unidos da Tijuca

Investigação

O acidente com o carro alegórico da Unidos da Tijuca, na madrugada de terça-feira, 28, durante a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, pode ter sido causado por uma falha na soldagem de uma das estruturas de sustentação. A informação foi dada pela delegada Aparecida Mallet, responsável pela investigação do caso, ao Jornal Nacional.

— A perícia preliminar constatou que houve uma falha em um dos pistões de sustentação da parte hidráulica do veículo—, afirmou a delegada.

Ocorrido no segundo carro a entrar na Marquês de Sapucaí, o acidente aconteceu logo no início do desfile da escola. A parte de cima da alegoria veio abaixo, e os integrantes que a ocupavam caíram por cima dos que estavam na parte mais baixa.

De acordo com as informações divulgadas pelo telejornal, das 12 pessoas que ficaram feridas no acidente, duas ainda estão internadas. No hospital, ainda durante o socorro às vítimas, um integrante da escola disse que o carro já apresentava problemas nos ensaios.

— O grupo do qual que eu fazia parte da coreografia já vinha relatando que o carro era muito alto e que balançava bastante, e eles disseram que era seguro, então nós confiamos. O carro com 16 pessoas, que era o grupo coreográfico, já balançava bastante. E hoje tinha muito mais do que 16 pessoas em cima do carro, acho que talvez tenha sido por isso — , contou Ricardo Cardoso Júnior.

A diretoria da Unidos da Tijuca afirmou que não vai se manifestar até ser comunicada pela polícia sobre o andamento das investigações.