Porto Alegre registra a maior temperatura do ano neste sábado

Calorão

Com os termômetros marcando 36,3°C, Porto Alegre registrou, neste sábado, o novo recorde de calor do ano. Esta temperatura derruba o recorde anterior, do dia 4 de fevereiro, em que a Capital teve 35,4°C. Assim como Porto Alegre, Teutônia também registrou 36,3°C.

Campo Bom, no Vale do Sinos, registrou o novo recorde do Estado. No município, os termômetros atingiram 37,9°C.



Leia mais:

No Litoral Norte, opções para quem aprecia cachaça vão de museu a sorvete

Alagamentos no Litoral Norte são problema recorrente e não têm previsão de solução



No Litoral Norte, uma forte pancada de chuva no fim da tarde espantou os banhistas da beira da praia em Capão da Canoa. O sábado foi marcado pela instabilidade na região.

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

De acordo com a Somar Meteorologia, o calor permanece no Rio Grande do Sul, com exceção das áreas que fazem fronteira com o Uruguai, onde a chuva ameniza as temperaturas.

No domingo, a previsão é tempo instável, com risco de chuva forte entre o Sul e o Oeste. Ao longo do dia, a chuva deve se espalhar pelas demais regiões.

nstável, com risco de chuva forte entre o Sul e o Oeste. Ao longo do dia, a chuva deve se espalhar pelas demais regiões.