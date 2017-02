Primeiro eclipse solar do ano poderá ser visto do RS neste domingo; saiba como observar 

Fenômeno

No domingo de manhã, em pleno Carnaval, um evento astronômico poderá atrair os olhares para o céu em algumas regiões do país. Um breve eclipse solar — que não deve durar mais do que um minuto em seu "auge" —, fenômeno que ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, poderá ser visto no Hemisfério Sul. Em Porto Alegre, o eclipse solar deve começar a ser visto às 9h44min, chegando ao seu nível máximo às 11h11min.

Quando a Lua passar entre a Terra e o Sol, vai bloquear parcial ou totalmente a visão que temos da nossa estrela mais próxima. Entre os efeitos que se poderá, com alguma sorte, perceber, estão um escurecimento do ambiente pela diminuição da incidência de luz solar. O próximo eclipse solar — o segundo e último do ano — será em 21 de agosto.



Simulação divulgada pela Nasa mostra as regiões que poderão observar o eclipse:



Como observar:



– O eclipse poderá ser visto a olho nu, mas é importante não olhar diretamente para o Sol, já que a radiação pode causar danos temporários ou permanentes à retina.



– A recomendação é utilizar vidros de solda com tonalidade 14 para colocar na frente dos olhos.

– O material custa cerca de R$ 2 e pode ser encontrado na internet ou em lojas de materiais de ferragens e construção.