Quarta-feira deve ser de tempo instável e calor no Rio Grande do Sul

Leve o guarda-chuva

Depois de um feriadão de Carnaval com sol, o tempo começa a mudar no Estado nesta Quarta-Feira de Cinzas. Áreas de instabilidades provocam precipitações em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados devem ocorrer nas cidades que fazem divisa com Santa Catarina e no Noroeste. No restante do RS, as pancadas de chuva devem ser isoladas.

O calor predomina. A temperatura mais alta do Estado deve ser em Porto Alegre: 36°C. Em Tramandaí, no Litoral Norte, a máxima pode chegar a 33°C. Na segunda-feira, a temperatura chegou a 33,6°C na Capital e a 29,5°C em Tramandaí.

– Na quinta-feira, a chuva deve se intensificar no Estado devido ao calor. Há risco de queda de granizo na Fronteira Oeste – informa o meteorologista da Somar William Minhoto.

Na Capital, a temperatura pode chegar a 38°C na quinta-feira.

Confira a previsão do tempo para a quarta-feira:



Capital: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 24ºC e máxima de 36ºC.



Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 25ºC e máxima de 35ºC.



Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.



Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.



Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.



Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.



Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC.



Torres: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 25ºC e máxima de 36ºC.



Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 26ºC e máxima de 32ºC.



Passo Fundo: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.