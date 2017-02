Quinta-feira pode ter pancadas isoladas de chuva e calorão

Previsão do tempo

Nesta quinta-feira, podem ocorrer pancadas fracas de chuva em todo o Estado – com exceção do Noroeste, que deve ter tempo nublado. O dia deve ser típico de verão, com sol, calor e precipitações no final da tarde.

– A combinação da grande umidade presente no Estado com o calor provoca essas precipitações. Elas serão de pouco volume e devem chegar ao longo da tarde – explica a meteorologista da Somar Graziela Gonçalves.

A máxima do Estado deve ser registrada em Uruguaiana: 33°C. Na quarta-feira, a máxima foi de 36°C, em Campo Bom. Na Capital, a temperatura pode chegar a 31°C e em Capão da Canoa, 30°C.

De acordo com a Somar Meteorologia, na sexta-feira, a chuva deve diminuir no Estado. O sábado e o domingo devem ser de tempo firme.

– O fim de semana vai ser bem aproveitável, vai ter sol, bastante calor e vai dar praia – diz Graziela.

Confira a previsão do tempo para a quinta-feira:



Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC.



Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 30ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 29ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.