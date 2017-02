Região leste do RS terá riscos de temporais nesta quarta-feira

Previsão do tempo

Grande parte do Rio Grande do Sul amanhecerá com pancadas de chuva nesta quarta-feira. A instabilidade deve começar na faixa leste do Estado e, a tarde se espalha pelas áreas centrais e norte do RS. Somente no Oeste, na Campanha e no Sul o tempo ficará firme com o predomínio de sol.



De acordo com a Somar Meteorologia, não está descartado riscos para temporais e rajadas de vento na regição leste do Estado.



O tempo será abafado. As temperaturas pela manhã devem permanecer elevadas, o que deixa uma sensação de abafamento já nas primeiras horas no dia. No decorrer do dia, as máximas entram em elevação e faz calor em todo o Estado, especialmente no oeste gaúcho.



Em Porto Alegre, a máxima pode chegar a 33°C. A máxima do RS deve ser registrada em Uruguaiana: 36°C. Ainda segundo a Somar, a semana será marcada por instabilidades e calor no Estado.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA