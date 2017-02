Rio Grande do Sul confirma os primeiros casos de dengue de 2017

Alerta

O Rio Grande do Sul já tem quatro casos confirmados de dengue em 2017. Os números fazem parte do relatório atualizado da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta semana. Outros 212 registros de pessoas que apresentaram os sintomas da doença são investigados.

As confirmações são de casos importados, ou seja, não foram contraídos no Rio Grande do Sul. Ainda não há casos contraídos dentro do estado neste ano. Os pacientes são de Sapucaia, Porto Alegre, Vacaria e Horizontina. Conforme o secretário estadual da saúde, João Gabbardo dos Reis, a situação é mais tranquila neste ano:

— Se nós compararmos com as primeiras cinco semanas do ano passado, nós já tínhamos, em 2016, 143 casos confirmados. Então é uma situação que está bem mais tranquila. Mas a gente não deve, de maneira nenhuma, diminuir a preocupação e a mobilização no combate ao Aedes.

O Rio Grande do Sul também já registrou neste ano um caso de Febre Chicungunya e um de Zika Vírus.

