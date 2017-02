Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta quarta e na quinta-feira

Alerta

Nesta quarta-feira, ainda podem ocorrer temporais no Estado, acompanhados de queda de granizo e fortes rajadas de vento. Na quinta-feira, o risco continua, já que o tempo estará instável em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral Norte. No restante do RS, as precipitações devem ocorrer à tarde e pode haver períodos de melhoria, com a presença do sol – o que deixará o tempo bastante abafado.

– Na quinta-feira, há risco de temporais de verão em todo o Estado. A chuva é provocada por instabilidades e o tempo abafado aumenta o potencial dela, causando, algumas vezes, transtornos – alerta a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

Na tarde de quarta-feira, em Santiago, na Região Central, choveu 52,6 mm e as rajadas de vento chegaram a 91km/h. Em São Borja, na Fronteira Oeste, as rajadas foram de 74km/h na noite de terça-feira.

– Na quinta-feira, as rajadas de vento devem ser de 40km/h a 50km/h. Mas, nada impede que ocorram rajadas mais fortes, como aconteceu em Santiago – explica Nadiara.

A sensação de abafamento continua grande na quinta-feira. Na maior parte do Estado, os termômetros devem registrar temperatura acima dos 30°C. Em Iraí, a máxima deve chegar a 33°C. Na Capital, a 30°C e em Torres, no Litoral Norte, a 29°C.

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.



Caxias do Sul: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 27ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.