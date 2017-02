Roti, uma receita aperfeiçoada pela repetição

The New York Times

San Fernando, Trinidad – À primeira vista, parece simples, sem nada especial: é um pão chato redondo e molenga, parecendo um pedaço de pano, com uma textura menos firme que a do pita, mas mais fofinha que a da tortilla.

Para quem não conhece a guloseima, ela pode parecer apenas um acessório, um instrumento para levar porções generosas de carne e legumes à boca, mas o roti, prato básico da cozinha dessa ilha das Antilhas é tudo, menos um ato de improvisação culinária. E é tão arraigado à cultura local que o termo geralmente se refere ao pão mais os acompanhamentos, geralmente um cozido de cor amarela que leva carne, batata e grão-de-bico, além do curry.

Quando preparado corretamente, o pão é aveludado, amanteigado e derrete na língua em uma explosão de sabores suculentos; prepará-lo, porém, exige uma vida inteira de estudo.

O roti chegou a Trinidad na época em que a escravidão foi abolida, ou seja, por volta de 1830, vindo com servos contratados saídos da Índia, onde o pão sem fermento é popular há séculos. Dhal puri, paratha e sada são os estilos mais comuns na ilha.

O pessoal local chama o paratha de 'buss up shut', corruptela da pronúncia trinitária para "busted-up shirt" (camisa esfarrapada), referência à sua aparência. Ao contrário do paratha tradicional indiano, o buss up shut é partido em pedaços, que a pessoa normalmente pega com as mãos como utensílio para se servir de curry. O sada é semelhante ao naan (sem a levedura), geralmente consumido no café da manhã com choka, composto de legumes ou peixe assados e moídos.

O dhal puri é o roti recheado com lentilha. É grande, chato e redondo, servido embrulhado, de forma a ser consumido como sanduíche. Enquanto ele é preparado na chapa, o puri, na Índia, é frito no óleo e menor que a versão centro-americana, como explica Chitrita Banerji, autora de "Eating India: An Odyssey Into the Food and Culture of the Land of Spices". A praticidade do dhal puri (com curry dentro) fez com que se tornasse uma comida de rua e opção de almoço muito popular.

Rostan Amin, um trinitário muçulmano de 84 anos de família indiana, começou seu império com um estabelecimento em San Fernando, nos anos 60. Seu roti fazia sucesso entre os trabalhadores da refinaria que havia ali perto. A quitanda acabou fechando, mas o restaurante cresceu e hoje são dez filiais espalhadas pelo país.

E todas se parecem praticamente com qualquer casa de roti ao redor do mundo, de Nova York a Toronto: são espartanas, com um balcão e algumas mesas de madeira para quem preferir comer por ali.

O filho de Rostan, Haseeb, 57 anos, conhecido como Pope, e um de seus netos, Kaleem, de 33, administram a pequena cadeia, mas o patriarca ainda dedica tempo a ela – afinal, mora em cima do restaurante original e geralmente acorda cedo para preparar a massa.

Kaleem diz saber a diferença entre o trabalho do avô e o dos funcionários. "Quase sempre, quando chego de manhã, já percebo se foi meu avô que amassou o pão porque quando isso acontece, a gente não precisa nem mastigar o roti; ele praticamente derrete na boca."

Como, exatamente, o velho Amin consegue tamanha perfeição?

A resposta está naquilo que faz com que a preparação do roti seja tão difícil para a maioria: experiência.

"A menos que você tenha sido criado numa comunidade onde alguém da sua família lhe ensinou a fazer roti quando tinha sete anos de idade, vai ser bem difícil mesmo", admite Anu Lakhan, escritora de gastronomia de Trinidad.

Para fazer o roti não basta medir e seguir as instruções da receita; é preciso também usar o cálculo a olho e não se esquecer da tradição. Para os trinitários, é uma arte. "Leva tempo e é difícil porque nunca ninguém registrou o processo de forma que possa ser seguido com facilidade", diz Chris De La Rosa, fundador do CaribbeanPot.com.

Quem não está familiarizado com a preparação se surpreende com a dificuldade, já que os livros são bem resumidos e a lista de ingredientes é mínima: farinha, água, sal, fermento e óleo como base, com temperos e alguns extras, dependendo do estilo.

O site de De La Rosa oferece receitas com vídeos para ajudar a ilustrar o que as instruções não conseguem mostrar. Nascido em Trinidad, ele vive hoje em Hamilton, Ontário, e teve a ideia de montar a página como forma de ensinar as filhas a preparar alguns de seus pratos caribenhos favoritos.

Medir os ingredientes com precisão é o primeiro passo – e um dos mais importantes – para obter a textura correta. O menor desequilíbrio nas proporções pode estragar o roti. A massa tem que ficar bem macia, ensina Kaleem, mas não a ponto de desmanchar. Seu pai, Pope Amin, diz que dá para saber quando está pronta porque não gruda mais nos dedos.

O dhal puri, com recheio bem temperado que lhe empresta sabor, também é importante uma massa flexível.

Pope ensina que a lentilha deve ser cozida de forma a não ficar nem muito mole, nem meio dura. No ponto certo, quando espremida entre os dedos, deve virar uma pasta granulada. A seguir, deve ser moída com chicória (também conhecida ali como culantro ou chadon beni), cominho, cúrcuma, alho e sal.

Rechear o dhal puri exige habilidade: uma bola de massa, levemente achatada, leva um punhado de pó de lentilha. Uma das mãos aperta o recheio enquanto a outra enrola a massa, como se estivesse agasalhando um bebê. É importante que a massa esteja bem uniforme e fechada para que o recheio não vaze, depois de ter sido aberta uniformemente com um rolo, no formato de um círculo.

Daí, ela é colocada em uma tawa, ou chapa de ferro. Untada, é virada depois de um tempo e untada novamente. Não pode levar mais de trinta segundos para ficar pronta, adquirindo apenas uma cor levemente dourada de ambos os lados. Quando as bolhas de ar começarem a se formar na superfície, resultado do calor, é sinal de que está pronta.

De La Rosa diz que, em casa, o pessoal pode substituir a chapa por uma frigideira antiaderente.

Aí vem a parte mais fácil: mergulhar o roti em generosas porções de curry e comer como se fosse burrito, ou partindo em pedaços e usá-lo como instrumento para levar o curry à boca.

Por John Eligon