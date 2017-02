Semana começa ensolarada e com temperaturas elevadas em boa parte do Estado

Previsão do tempo

A segunda-feira será de predomínio de sol e temperaturas elevadas em todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, o tempo firme segue devido a um sistema de alta pressão atmosférica que atua no oceano e inibe a formação de nuvens de chuva sobre o Estado.



Pela manhã, o tempo é agradável. Mas à tarde, as máximas entram em elevação e o calor predomina, especialmente no Oeste — onde a umidade relativa do ar continua abaixo dos 30%.



No Litoral, o feriadão de Carnaval segue dando praia. A previsão é de tempo aberto e altas temperaturas durante a tarde. Não há possibilidade de chuva. Com poucas nuvens e sol, Torres terá mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.



Porto Alegre terá tempo aberto e com poucos nuvens. A mínima na Capital será de 20ºC, e máxima de 33ºC. A máxima do Estado deve ser registrada em Uruguaiana: 34ºC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA