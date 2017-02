Semana deve começar com chuva em algumas partes do Estado

Previsão do tempo

Na próxima semana, o tempo fechado continua em boa parte do Rio Grande do Sul. A chuva, de baixa intensidade, deve ocorrer principalmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai e na faixa leste do Estado. Isso ocorre devido ao afastamento, aos poucos, de um sistema de baixa pressão atmosférica do RS em direção ao oceano. A chuva deve diminuir na quinta e sexta-feira. Em Torres, as máximas ficam em 26°C e as mínimas em 22°C.

Durante a segunda e a terça-feira, também estão previstas rajadas de vento acima dos 60km/h, com mais ocorrências nas faixas Sul e Leste. Em Rio Grande, a temperatura fica entre os 16°C e os 30°C.

Em Porto Alegre, as máximas para a semana oscilam perto dos 35°C e as mínimas entre 22 e 24°C.



