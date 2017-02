Semana será de tempo bom e calor no Estado

Meteorologia

A semana será de tempo firme e com predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a condição favorável se deve à presença de um sistema de alta pressão atmosférica que atua no oceano e ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva sobre o Estado. A exceção é a região de divisa com Santa Catarina, onde ainda há possibilidade de chuvas isoladas e passageiras, provocadas pela circulação dos ventos em altitude.

Já as temperaturas do amanhecer ficam agradáveis, mas são nos períodos da tarde que as máximas entram em elevação e o calor predomina, especialmente no Oeste e na região central gaúcha, onde a umidade relativa do ar continua abaixo dos 30%.

Porém, a partir da sexta-feira voltam os temporais em todo o Estado, por conta da chegada de uma nova frente fria. Os volumes elevados de precipitação devem durar até a segunda-feira, quando as temperaturas também começam a apresentar valores mais baixos que os observados nessa semana.