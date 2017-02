Semana terá temporais na metade sul e calor no norte do Estado

Refresco a caminho

O calor continua forte no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões da fronteira Oeste e Norte, mas os temporais isolados previstos para a metade sul podem amenizar as altas temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima fica acima dos 30°C até o fim do mês de fevereiro.

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na segunda-feira, o tempo segue instável e com pancadas de chuva sobre as regiões centrais e toda a faixa sul gaúcha. No restante do Estado, o tempo fica seco e muito quente à tarde.

Na terça-feira o tempo seco e quente predomina sobre a maior parte do Rio Grande do Sul. Nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, chove em forma de pancadas isoladas e com potencial para eventuais quedas de granizo e descargas elétricas.

Entre a quarta e a quinta-feira, a chuva retorna com mais força, e pode para causar transtornos, segundo Fábio Luengo, da Somar Meteorologia:

— A circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera voltam a espalhar chuva para todo o Estado gaúcho. A chuva mais intensa ocorre entre a tarde e a noite na fronteira oeste — explica o meteorologista.

Veja como será a segunda-feira no RS:



Capital: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 36ºC

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC

Uruguaiana: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Torres: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Rio Grande: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Mostardas: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC

Passo Fundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 35ºC

Bage: Chuvas intercaladas com períodos de tempo nublado. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC