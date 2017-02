Sexta-feira pode ter temporal na fronteira com o Uruguai

Tempo instável

Na sexta-feira, áreas de instabilidade ganham força na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Pode chover forte na região e há possibilidade de rajadas fortes de vento, temporais e descargas elétricas. No restante do Estado, podem ocorrer precipitações fracas e isoladas à tarde. O tempo fica firme apenas no Norte e Noroeste.

– No Litoral Norte, o tempo deve ficar firme. Na Capital, podem ocorrer pancadas de chuva, mas são isoladas – informa o meteorologista da Somar William Minhoto.

Nesta quinta-feira, ainda pode chover em algumas áreas do Estado, incluindo Porto Alegre. Podem ocorrer descargas elétricas e chuva moderada. Entretanto, não há previsão de temporal. A máxima registrada na Capital foi de 34,6°C. A temperatura mais alta do RS foi em Campo Bom: 35,5°C. Na sexta-feira, a máxima pode chegar a 37°C em Santa Maria.

No fim de semana, o tempo deve ficar firme em boa parte do Estado – com possibilidade apenas de pancadas isoladas de chuva à tarde devido ao calor.

Confira a previsão do tempo para a sexta-feira:



Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 37ºC.



Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 34ºC.



Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 29ºC.



Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.