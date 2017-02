Sexta-feira volta a ter tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul

Sensação de abafamento

Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco chega ao sul do Estado fazendo com que o tempo fique firme. Do norte ao leste do RS, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde. No restante do Rio Grande do Sul, o sol deve predominar.

– Na Região Metropolitana, no Litoral Norte e na Serra ainda pode chover nesta sexta-feira. Mas, a intensidade dessas precipitações é menor se comparada com os últimos dias – informa a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

O calor continua no Estado. Em Santa Rosa, no Noroeste, a temperatura pode chegar a 35°C. Na Capital, a máxima deve ser de 32°C e em Torres, no Litoral Norte, de 30°C.

No fim de semana, o tempo vai ficar firme em praticamente todo o Estado. O sol e o calor vão predominar.

– A expectativa é de tempo aberto para o feriadão de Carnaval e a temperatura deve ficar acima dos 30°C – afirma Nadiara.

Confira a previsão do tempo para a sexta-feira:



Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.



Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.



Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 35ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.



Torres: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC.



Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.