Sol e calor marcam o domingo de Carnaval no Rio do Sul

Previsão do tempo

Neste domingo, o tempo deve seguir firme e com predomínio de sol no Rio Grande do Sul devido a um sistema de alta pressão atmosférica que atua na costa. Somente no fim do dia, pode ocorrer chuva isolada no norte e nordeste do Estado por conta da umidade que vem do mar.

As temperaturas seguem elevadas e o calor predomina em todas as regiões. Na Capital, os termômetros devem marcar 32ºC, já em Uruguaiana pode fazer até 35ºC.

Leia mais:

Feriadão de Carnaval terá sol e calor no Rio Grande do Sul

O que fazer no final de semana de Carnaval na Capital



A Somar Meteorologia alerta para a baixa umidade do ar, que pode cair e atingir valores abaixo dos 30%, caracterizando estado de atenção, na Fronteira Oeste.

Veja como fica o tempo nas regiões de:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 33ºC

Erechim: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 33ºC

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC

Torres: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 26ºC e máxima de 27ºC

Mostardas: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC

Passo Fundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 32ºC

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC