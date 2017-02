SpaceX levará dois turistas ao redor da Lua em 2018

Viagem ao espaço

Imagem da Nasa mostra o lançamento do foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, levando a cápsula Dragon no dia 19 de fevereiro, nos Estados Unidos

Imagem da Nasa mostra o lançamento do foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, levando a cápsula Dragon no dia 19 de fevereiro, nos Estados Unidos Foto: HO / AFP/NASA

A companhia americana SpaceX informou, na segunda-feira, ter alcançado um acordo com duas pessoas para fazer uma viagem ao redor da Lua no final de 2018.



Em nota, o fundador e presidente da empresa, Elon Musk, confirmou a viagem contratada por duas pessoas. "Estamos entusiasmados de anunciar que fomos contactados por dois cidadãos privados para realizar uma viagem ao redor da Lua no final do ano que vem. Já depositaram uma quantia importante para uma missão ao redor da Lua".



Leia mais

Tempo segue firme e quente em boa parte do Estado nesta terça-feira

Saiba como se inscrever nos cursos gratuitos que oferecem 500 vagas na Capital

Acidente com carro alegórico da Unidos da Tijuca deixa ao menos 12 feridos



Ainda na nota, a SpaceX afirmou que as duas pessoas irão realizar exames de saúde e fazer avaliações de condicionamento físico antes de começar os primeiros treinamentos, ainda em 2017.



A empresa afirmou que outras pessoas também manifestaram seu interesse na viagem. Os Estados Unidos não enviam astronautas à Lua desde o fim das missões americanas Apolo, no início dos anos 1970.

Os turistas voarão a bordo de uma nave espacial Dragon 2, uma cápsula que fará seu primeiro voo sem astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) este ano.

A Dragon 2 será lançada pela versão pesada do foguete Falcon 9 de Spacex, o "Falcon Heavy", atualmente em desenvolvimento. O primeiro voo de teste está programado para este ano.