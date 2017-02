Temperatura pode chegar a 38°C em Santa Maria neste sábado

Calorão

O fim de semana será de tempo instável e muito calor no Rio Grande do Sul. No sábado, a temperatura pode chegar a 38°C em Santa Maria e a 36°C em Porto Alegre. Em Torres, Litoral Norte, a máxima deve ser de 32°C. A chuva predomina em boa parte do Estado. As pancadas mais intensas devem ocorrer na Região Sul, onde podem haver também temporais, queda de granizo e rajadas de vento de até 65km/h. No restante do RS, as precipitações serão isoladas e ocorrem a partir da tarde. Só não deve chover no Norte e Noroeste.

– No domingo, a chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul. As pancadas mais fortes devem ocorrer no Oeste. No restante do Estado, pode até ter aberturas de sol, mas ocorrem também pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite – informa a meteorologista da Somar Patrícia Cassoli.

O calor predomina também no domingo. Na Capital, a máxima pode chegar a 37°C e em Torres, 31°C. A temperatura mais alta do RS deve ser em São Gabriel, na Fronteira Oeste: 37°C.

Nesta sexta-feira, pode chover em algumas áreas do Estado, incluindo Porto Alegre. As pancadas podem ser fortes e há possibilidade de raios, mas não há previsão de temporais.

– O calor e a umidade juntos favorecem essas pancadas de chuva que estão ocorrendo no fim da tarde em Porto Alegre nos últimos dias. Essas pancadas são isoladas, mas podem ser fortes – explica Patrícia.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana:

SÁBADO

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 24ºC e máxima de 36ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 34ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.



Santa Maria: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 38ºC.



Santa Rosa: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 36ºC.



Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC.



Rio Grande: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 34ºC.



Mostardas: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 25ºC e máxima de 35ºC.



Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máximade 33ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.

DOMINGO

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 36ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 36ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.



Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.