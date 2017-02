Tempo segue abafado em boa parte do RS neste domingo 

Clima

O clima deve seguir abafado em boa parte do Rio Grande do Sul neste domingo. Seguindo o ritmo do sábado, quando foi registrada a maior temperatura do ano no Estado, 37,9°C em Campo Bom, no Vale do Sinos, as temperaturas devem ficar entre 27ºC e 36ºC, conforme a Somar Meteorologia.



O dia deve começar seco na maior parte do RS, mas no fim da tarde, a instabilidade volta ao Estado com chuvas em praticamente todas as regiões, principalmente na fronteira com o Uruguai, no Sul e no Oeste, onde os acumulados poderão chegar na casa dos 40mm. Nessas regiões, existe o risco de rajadas de vento e chuva de granizo, de acordo com a Somar. O Noroeste, o Norte, Porto Alegre e Região Metropolitana deverão registrar as temperaturas mais elevadas deste domingo.

Na Capital, o dia será abafado com temperaturas acima dos 30ºC e com pancadas de chuva no fim da tarde. No Litoral Norte, o calor predomina em quase toda região, intercalando com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Torres, os termômetros devem marcar entre 25ºC e de 30ºC.

Conforme a meteorologista da Somar Meteorologia Fabiene Casamento, precipitações mais elevadas vão atingir o Litoral Sul.

— Esse abafamento sentido no Rio Grande do Sul nos últimos dias é causado por uma umidade que vem da Amazônia. A exemplo do que aconteceu no sábado, as temperaturas ficarão acima dos 30º em boa parte do RS neste domingo. As pancadas de chuva, características dessa época do ano, também devem voltar a atingir o Estado neste domingo, principalmente na fronteira com o Uruguai, onde um sistema de baixa pressão está atuando — explicou Fabiene.

Ainda segundo a Somar, a instabilidade deve seguir sobre o Estado na segunda-feira. Na terça, o calor segue no RS, mas com o tempo mais seco.



Confira a previsão do tempo para este domingo:



Porto Alegre: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Pelotas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 28ºC

Caxias do Sul: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Santa Maria: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC

Santa Rosa: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC

Erechim: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Uruguaiana: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC

Torres: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Mostardas: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Passo Fundo: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC