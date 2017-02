Tempo segue firme e quente em boa parte do Estado nesta terça-feira

Previsão do tempo

Nada, nem o tempo ruim estragará a terça-feira de Carnaval no Rio Grande do Sul. Com dia ensolarado, a previsão é de temperaturas elevadas durante o período da tarde em boa parte do Estado.



Segundo a Somar Meteorologia, uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas sobre o RS. Apenas entre a fronteira oeste e o extremo norte gaúcho, inclusive no Litoral Norte, há condições para pancadas de chuva isoladas e rápidas. Porém, as precipitações devem ocorrer no final da tarde.



O calor segue intenso e as temperaturas ficam mais elevadas principalmente no centro e no oeste gaúcho.



A temperatura pode chegar a 35ºC em Uruguaiana, a 34ºC na Capital e a 30ºC em Tramandaí.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA