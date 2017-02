Temporais são esperados na metade sul do Estado nesta sexta-feira

Previsão do tempo

Temporais são esperados na metade sul do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai reforça a instabilidade no Estado e favorece as precipitações na região. Segundo a Somar Meteorologia, quedas de granizo também poderão ser registradas à tarde no Sul e no Oeste.



Pancadas de grande intensidade, acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento, podem ocorrer a qualquer momento do dia na fronteira com o Uruguai. Em Rio Grande, pancadas de chuva e trovoadas são esperadas. A mínima será de 26ºC e máxima de 30ºC.



A faixa leste gaúcha também tem previsão de chuva, porém de maneira fraca e bem mais isolada. Com exceção da Região da Campanha que tem mais nebulosidade, todas demais áreas do Rio Grande do Sul seguem com temperaturas elevadas nesta sexta-feira. O tempo continuará abafado e o calor predomina. As sol será intenso nas cidades do Centro, da Região Metropolitana de Porto Alegre, Norte e Noroeste.



Porto Alegre terá tempo aberto, com poucas nuvens. A mínima registrada será de 24ºC e máxima de 36ºC. De acordo com a Somar Meteorologia, no Litoral Norte o tempo deve ficar firme. A máxima em Torres será de 31ºC.



No fim de semana, o tempo deve ficar firme em boa parte do Estado — com possibilidade apenas de pancadas isoladas de chuva à tarde devido ao calor.



*ZERO HORA