Temporal pode atingir Porto Alegre ainda nesta terça-feira

Áreas de instabilidade devem chegar ao Estado ainda nesta terça-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, não se descarta a possibilidade de temporais na Capital. Podem ocorrer pancadas fortes de chuva, de rápida duração, e rajadas de vento moderadas, de 40km/h a 60km/h. O Centro de Comando POA publicou em seu perfil no Twitter que há risco de queda de granizo.

CEIC-Metroclima tem alerta de curto prazo de risco de chuva forte e/ou temporal na Capital. Não se descarta vento forte ou granizo. #alert — Centro de ComandoPOA (@CEIC_POA) February 21, 2017

Na quarta-feira, o tempo deve ficar instável em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados devem ocorrer nas cidades que fazem divisa com o Uruguai. Nessas áreas, pode haver temporais. De acordo com a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki, no restante do Estado, as pancadas devem ser isoladas, mas não se descarta a possibilidade de eventuais quedas de granizo e chuva forte.



O calor predomina. Na Capital, a máxima deve chegar a 33°C e em Torres, no Litoral Norte, a 32°C. A sensação de abafamento deve continuar nos próximos dias, mesmo com o tempo instável.

Confira a previsão do tempo para a quarta-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.



Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 36ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC.



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 29ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 29ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.



Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC .