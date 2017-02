Terça-feira de Carnaval será de sol e calor no Rio Grande do Sul

Para aproveitar

Neste feriadão de Carnaval, o tempo firme e o calor estão predominando e, na terça-feira, não será diferente. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul e a maior parte dos municípios terá um dia ensolarado e quente no período da tarde. Apenas em poucas áreas do Litoral Norte, mais próximas a Santa Catarina, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no final do dia.

– São pancadas rápidas e não devem atrapalhar o dia de praia – afirma o meteorologista da Somar William Minhoto.

A temperatura pode chegar a 35°C em Uruguaiana, a 34°C na Capital e a 30°C em Tramandaí. Por causa do calor, é recomendado se hidratar bastante e não se esquecer do protetor solar.

De acordo com a Somar, o tempo deve ficar firme no Estado até sexta-feira.

Confira a previsão do tempo para esta terça-feira de Carnaval:



Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.



Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.



Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.



Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 32ºC.



Santa Rosa: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.



Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.



Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 35ºC.



Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.



Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.



Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.