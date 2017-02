Trânsito no Carnaval: cerca de 200 mil veículos devem pegar a freeway no feriadão

Movimento

Zero Hora

Por: Zero Hora

O feriadão de Carnaval é um dos mais movimentados do ano e o fluxo de trânsito no Estado deve ser intenso, principalmente na freeway. Veja os destaques para as principais rodovias:

BR-290 (Freeway)

De acordo com a concessionária Triunfo Concepa, a movimentação rumo às praias gaúchas já deve começar a partir desta quinta-feira. A previsão é de que 195 mil carros se desloquem em direção ao Litoral Norte até sábado. Segundo a PRF, 40% deste fluxo segue até Santa Catarina.

Nesta quinta-feira, espera-se que 20 mil veículos passem pela rodovia. O fluxo deve ser normal durante todo o dia. Na sexta-feira, a previsão é de 65 mil veículos. Por isso, planeje pegar a estrada antes das 14h.

No sábado, a Concepa prevê que 80 mil veículos passem pela freeway. Os horários mais indicados para viajar são durante a madrugada, entre 2h e 5h, ou depois das 18h. No domingo, o trânsito deve ser tranquilo durante todo o dia, com a expectativa de 30 mil carros.

Leia mais:

Confira o que abre e o que fecha durante o Carnaval em Porto Alegre



BR-101

Veranistas rumo ao litoral catarinense devem enfrentar fluxo acentuado na parte Sul da rodovia, principalmente nesta sexta-feira, segundo a PRF, que estará com operação especial de Carnaval. A movimentação começa a intensificar a partir do meio-dia e o auge deve acontecer no final da tarde, entre 19h e 20h. A recomendação é sair ainda pela manhã.

Pode haver congestionamento na região de Laguna durante o dia. Na entrada da Grande Florianópolis e região de Balneário Camboriú, os motoristas devem se preparar para pontos de congestionamento e lentidão.

RSC-287

O principal destaque é no trecho de Novo Cabrais. Uma ponte móvel construída no km 153 da rodovia permite que veículos de passeio e de carga – que tenham até quatro eixos e com limite máximo de 30 toneladas – passem pelo local.

Com a instalação de um semáforo nesse trecho para intercalar o fluxo, sendo que veículos de carga podem passar apenas um por vez a uma velocidade máxima de 20 km/h, pode haver lentidão no local. Veículos que excedam essas características devem continuar utilizando as rotas alternativas, como as BR-392, 471,153 e 290.

Restrições:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anuncia que vai restringir o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples nas rodovias federais. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente terão restrições nos horários: na sexta-feira, das 16h às 24h e no sábado das 6h às 12h.