Três cidades da Região Metropolitana enfrentam falta d'água

Sem abastecimento

Moradores de três municípios da Região Metropolitana enfrentam falta d'água neste domingo. O maior problema é em Gravataí, onde ao menos treze bairros estão desabastecidos após o rompimento de uma adutora na Estrada da Cavalhada. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Corsan, todo o trecho entre as paradas 93 e 107 é afetado. A previsão de retorno é apenas para a manhã de segunda. Os bairros afetados são Altaville, Caveira, Granville, Vila Itatiaia, Jardim das Acácias, Jardim do Cedro, Padre Reus, Neiva da Costa, Sagrada Família, Santa Cecília, Sítio Gaúcho, Sol Nascente e Xará.

Em Guaíba, problemas na rede deixam o bairro Colina sem água desde a manhã. Os técnicos da Corsan esperam que o abastecimento seja normalizado durante a madrugada. É o segundo dia de problemas com a água no município, que teve 12 bairros desabastecidos no sábado.

O terceiro problema é em Canoas, onde a ruptura de parte da rede afeta os moradores do Guajuviras, um dos bairros mais populosos da cidade. A companhia espera retomar o serviço ainda na noite de hoje.

