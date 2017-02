Túnis assume Era Otomana histórica, há tempos banida por seus ditadores

The New York Times

Túnis, Tunísia – Desde a revolução em 2011, os tunisianos lutam entre si para definir sua nova identidade, após sucessivos regimes ditatoriais. Com certo atraso, começaram também a recuperar sua história.

As ditaduras têm uma maneira de manipular narrativas históricas; por isso, ao lado das prementes questões atuais, elas também estão em pauta.

A luta para moldar o passado e lhe dar nova autenticidade pode ser vista por toda a capital da Tunísia.

Em meados de 2016, o governo tunisiano devolveu a estátua de Habib Bourguiba, fundador e primeiro presidente da república, ao seu lugar original na principal avenida da capital.

O famoso símbolo – Bourguiba montado em seu cavalo, braço erguido comandando os tunisianos à independência – havia sido exilado em um bairro à beira-mar, em 1987, depois que foi deposto pelo seu primeiro-ministro, Zine El Abidine Ben Ali. (Ben Ali foi derrubado décadas mais tarde, durante a revolta da Primavera Árabe.)

O atual presidente, Beji Caid Essebsi, que serviu no gabinete do Bourguiba, foi o principal articulador da mudança da estátua que, segundo ele, reforça sua busca pela unidade nacional e por um Estado forte.

Essebsi lembrou a população de que a estátua havia substituído um humilhante símbolo do colonialismo: uma imagem do político colonialista Jules Ferry com uma tunisiana a seus pés, oferecendo-lhe um ramo de oliveira.

"Aquele era o símbolo do colonialismo, e Bourguiba é o símbolo da liberdade, da independência e do Estado moderno", afirmou na inauguração.

Muitos tunisinos de fato respeitam Bourguiba, vendo-o como o pai da nação independente, mas ele também foi um ditador que aprisionou seus oponentes e que se manteve no poder por mais de 30 anos.

Os jovens revolucionários que lideraram a revolta da Primavera Árabe saudaram o retorno da estátua com uma enxurrada de piadas nas redes sociais falando sobre o desperdício de dinheiro.

Em vez de cimentar sua reputação, a estátua gerou um novo debate em torno do legado de Bourguiba.

"As pessoas falam de um 'novo bourguibismo', mas isso não existe", disse Med Dhia Hammami, jornalista e ativista.

Com a nova liberdade adquirida desde sua revolução, algumas das vítimas de Bourguiba estão tendo uma chance de acertar contas em audiências públicas da Comissão da Verdade e da Dignidade.

Um deles, Hamadi Ghars, de 85 anos, jornalista do movimento de independência, fez um relato condenatório na primeira audiência pública da comissão.

Ghars descreveu como o líder havia traído milhares de seus companheiros combatentes pró-independência ao aceitar um acordo provisório com o governo francês, que permitiu que as forças de segurança dos colonizadores continuassem controlando o país.

"Estávamos felizes com a independência e à espera de reconciliação, mas Bourguiba ordenou que se rendessem aos franceses, que bombardearam os combatentes nas montanhas", disse Ghars.

"Eles mataram centenas de jovens tunisianos. Não duvido que seus corpos ainda estejam nas montanhas e nos rios hoje."

Ghars foi capturado e condenado pelos franceses a 20 anos de prisão e 10 anos de trabalhos forçados, pena que cumpriu sob Bourguiba. "Destruíram um sonho de união", disse ele.

"Geralmente a história é escrita pelos vencedores, mas isso é o oposto. Esses testemunhos vão revelar a verdade", disse Adel Maizi, presidente da preservação da memória da comissão.

"A ditadura sempre tenta manter as coisas em segredo. Esses testemunhos são contra o esquecimento. Vão preservar a memória do país e servir para evitar que essas coisas aconteçam no futuro", explicou ele.

Os tunisinos estão descobrindo outros capítulos esquecidos de seu passado que os dois ditadores tentaram ocultar.

Multidões se reuniram nas últimas semanas para uma exposição sobre o reinado opulento dos príncipes tribais no século 19, quando a Tunísia era parte do Império Otomano.

A exposição fica no pouco conhecido palácio Ksar es-Said. Ele já foi uma residência real, usado como quartel e hospital, e está fechado desde a década de 1980, com sua coleção de quadros franceses e maravilhas otomanas escondidas da vista.

Durante um ano, a Fundação Rambourg restaurou uma parte do palácio e suas coleções para revelar a história da Tunísia entre 1830 e 1881, o período em que os príncipes governantes, conhecidos como beys, comandaram o país antes que fosse colonizado pela França.

Ridha Moumni, curador da exposição, insiste que não há uma questão política, mas sim, histórica. Assim, ele exibe eventos que os ditadores da Tunísia procuraram omitir.

"Temos um patrimônio riquíssimo que ninguém conhecia. Nosso objetivo é mostrar que a modernidade tunisina não começou com a independência ou a colonização", disse Moumni.

A exposição oferece à população um primeiro vislumbre da corte do século 19 através de retratos reais e trajes ricos.

Mas o mais importante é ser uma lição de história sobre as reformas significativas da época: a fundação do exército, a elaboração de uma constituição e o desenvolvimento de relações diplomáticas que ajudaram a formar uma nação.

"Entre os documentos originais expostos, um aboliu a escravidão em 1846, antes dos Estados Unidos", comenta Moumni.

Outros incluem uma constituição elaborada em 1860 que reconhece os direitos de todos os cidadãos, incluindo as minorias cristãs e judaicas, e relatórios do censo, em hebraico e árabe, pertencentes à antiga comunidade judaica da Tunísia.

Estudantes universitários e um professor que visitavam a exposição disseram que era a primeira vez que viam imagens da realeza tunisiana.

Outra descoberta é a diversidade dos líderes do país, do ministro de Assuntos Estrangeiros cristão, Giuseppe Raffo, até um general circassiano, Kheireddine Pasha, e o antigo escravo Mustapha Khaznadar, que se casou com uma integrante da família real e acabou se tornando, ele mesmo, um bey.

Uma das mostras mais populares, na sala do trono e ao lado da mesa sobre a qual foi assinado, está o Tratado de Bardo, que dizia que os beys, que enfrentavam uma dinastia em ruínas e o crescimento de suas dívidas, se rendiam e que o país se tornava um protetorado francês.

Os beys foram posteriormente culpados por permitir as sete décadas de domínio francês e condenados à obscuridade por Bourguiba após a independência da Tunísia.

"Ele queria apagar o fato da memória nacional", disse Moumni.

Por Carlotta Gall E Lilia Blaise