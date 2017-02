UFSM tem três novos cursos que oferecem 425 vagas

Educação

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) teve reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) a criação de três novos cursos de graduação a distância (EaD). Ao todo, são 425 vagas distribuídas nos cursos de Ciências da Religião (150), Educação do Campo (150) e Licenciatura em Computação (125) em diversos polos pelo Estado. O reconhecimento foi oficializado em portaria divulgada no Diário Oficial da União, ainda na última sexta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

As vagas para os três novos cursos foram disponibilizadas durante processo seletivo do mês passado, realizado pela instituição. Durante o processo seletivo, a UFSM ofereceu 1.045 vagas distribuídas em sete cursos – já contabilizando os três recentemente criados – ainda havia vagas em Educação Especial, Física, Geografia, Letras Espanhol. As aulas da graduação dos cursos (EaD) começam em março.

Até o ano passado, a UFSM contabilizava 10 cursos de graduação. Agora, com a certificação de novos cursos, esse número passa para 13.

