Uma releitura divertida (Odin quer um muro)

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Neil Gaiman lia seu novo livro de contos, "Norse Mythology" (Mitologia Nórdica), para uma multidão em uma noite recente no Town Hall, espaço de shows em Manhattan, e poderia escolher entre 15 narrativas, mas optou por "The Master Builder" (Mestre Construtor).

A ação começa quando os deuses nórdicos, preocupados que seu lar em Asgard estivesse vulnerável a incursões estrangeiras, debatiam como deixar suas fronteiras mais seguras. "O que propõe?", um deles pergunta a Odin, o mais poderoso de todos.

"Um muro", responde Odin.

O momento cômico de Gaiman foi perfeito, mas a verdade é que ele poderia ter lido praticamente qualquer coisa – textos inéditos de sua juventude, notas rabiscadas nas margens, trechos da correspondência com seu contador – porque a multidão teria respondido com a mesma apreciação clamorosa. Com 2,5 milhões de seguidores no Twitter, sua obra percorre vários gêneros e é onipresente nas redes sociais; com a estreita relação que mantém com seus fãs, Gaiman parece estar no centro de um raro diagrama de Venn – o escritor de best-sellers que é uma personalidade famosa e é uma figura cultuada.

"Norse Mythology" é uma releitura divertida de antigas histórias nórdicas sobre a criação do mundo e outros assuntos importantes, apresentando Odin, Thor, o deus do martelo não muito esperto, e Loki, o deus que causa todos os problemas.

É um pouco o que Gaiman gosta de fazer: pegar uma coisa que acha interessante e ver no que vai dar. Sua obra reflete seu espírito inquieto, englobando ficção científica, fantasia, contos de fadas, livros infantis, livros adultos, quadrinhos, roteiros, contos, ensaios e poesia. Entre seus livros mais conhecidos estão "Lugar Nenhum", fantasia urbana sobre um lugar no subterrâneo de Londres onde vão parar aqueles que caem através das rachaduras da cidade, e o deliciosamente assustador "Coraline", livro infantil sobre uma garota que se depara com o que parece ser, mas não é, a família alternativa ideal.

Por que essa mitologia em particular e não, digamos, a grega? Gaiman, que foi introduzido aos contos nórdicos através de O Poderoso Thor, história em quadrinhos da Marvel, durante a infância na Inglaterra, na década de 1960, foi atraído, em parte, pelos protagonistas cheios de defeitos e por uma visão de mundo um tanto sombria.

"Os mitos gregos estão cheios de sexo e pavões. Há muita contemplação ao ar livre e paixão por seu próprio reflexo nas águas. Ninguém faz isso na mitologia nórdica. Se estiver do lado de fora no inverno, você morre", disse ele à plateia.

Seu novo livro começa com o início do mundo e termina com a sua destruição pelo gelo, pelo fogo e pela escuridão antes que a esperança renasça, cautelosa e timidamente, com o início de uma nova Terra surgindo das ruínas da antiga. A mensagem parece relevante agora.

"Se há alguma coisa que a História nos diz, é que tudo pode piorar, e também que, quando todos pensam que o fim dos tempos chegou, ele não acontece", disse Gaiman em uma entrevista no começo deste ano. Vestido de preto, a única cor que usa, ele havia parado no escritório da sua editora em Nova York para alguns arranjos logísticos multicontinentais um tanto atribulados, conversa que terminou com "e depois ficamos alguns meses na Austrália".

Gaiman, de 56 anos, disse que usou os mitos como um compositor que grava versões cover de canções da década de 1950, ou como os comediantes fizeram com a piada central do filme "Os Aristocratas". A história está lá, mas é você que controla os detalhes.

Assim, incluiu emoções, motivações, diálogo rápido, toques "gaimanianos" sutis. Ele fortaleceu o papel das deusas, que normalmente são maltratadas pelos deuses machistas, mas que, em sua versão, sabem se defender. ("Que tipo de pessoa você acha que eu sou?", pergunta a deusa Freya, quando fica sabendo dos planos para casá-la com um ogro.)

"Tento escrever um livro que, se um estudioso nórdico lesse, não diria que não entendi nada, mas aí é que está, não é para ele que vou contar a história. Quero apenas fazê-la funcionar", disse Gaiman.

Há muitas coisas acontecendo em sua vida: ele tem um filho com a esposa, a cantora Amanda Palmer, que, como ele, tem uma tendência a travessuras subversivas. Recentemente, terminou de escrever o roteiro de "Belas Maldições", uma série de seis partes baseada no romance que escreveu com Terry Pratchett e que será lançada no Amazon Prime e na BBC no ano que vem. Há também a aguardada série baseada em seu best-seller "Deuses Americanos", da qual Gaiman é produtor executivo, e que será exibida este ano pela Starz.

O romance que está escrevendo agora é uma continuação de "Neverwhere". Em uma entrevista, ele disse que, assim como esse livro foi um "jeito de falar sobre falta de moradia, doença mental e os miseráveis sem realmente falar deles", o novo trabalho será em parte sobre a situação dos refugiados em uma cidade lutando para se ajustar a um momento complicado.

"A Londres depois do Brexit e o mundo estão em um estado horrível, uma bagunça. Ponho toda a raiva que sinto em um livro", disse ele, referindo-se à votação da Grã-Bretanha para sair da União Europeia.

No evento no Town Hall, Gaiman mostrou aos fãs o trailer oficial de "Deuses Americanos", além do trailer de outro filme baseado em um conto que escreveu chamado "How to Talk to Girls at Parties" (Como falar com garotas nas festas). ("É a melhor história já foi feita de Romeu e Julieta com punks e alienígenas que se passa em Croydon, em 1977", declarou ele).

As centenas de pessoas segurando livros para conseguir um autógrafo adoraram tudo, inclusive das respostas que Gaiman deu às perguntas enviadas pelo público.

E então ele falou sobre Ragnarok, ou o fim do mundo, como retratado nos mitos nórdicos. Falou também sobre seu grande amigo Pratchett, que escreveu a série "Discworld" e morreu em 2015.

Comentou seu primeiro livro, uma biografia da banda Duran Duran, até que alguém lhe perguntou o que queria escrito em seu epitáfio.

Ele pensou por um momento antes de dizer: "Não sabemos se ele está realmente aqui em baixo."

Por Sarah Lyall