44% dos municípios gaúchos estão infestados pelo Aedes aegypti 

Aedes aegypti

No Rio Grande do Sul, 44% dos municípios tem infestações do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika vírus e febre chikungunya. O levantamento. atualizado pela Secretaria Estadual da Saúde, revelou que 218 cidades são consideradas infestadas. No ano passado, no mesmo período, eram 193, um aumento 13%.

Segundo o secretário estadual da saúde, João Gabbardo dos Reis, como no ano passado o número de casos foi grande no Rio Grande do Sul, os municípios melhoraram o controle.

— Os municípios passaram a partir do ano passado a se preocupar mais e fazer busca ativa de possíveis focos. Muitos municípios que não tinham casos e sequer tinham mosquitos, começaram a procurar mais — explicou o secretário.

Desde o início do ano, o RS tem seis casos confirmados de dengue. No ano passado, neste mesmo período, já eram 541. O Estado registrou ainda neste ano um caso confirmado de febre chikungunya e outro de Zika Vírus.