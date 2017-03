A 450 metros de altura com Michael Fabiano, o tenor aventureiro

The New York Times

"Ele vai fazer algo fantástico – ou vai morrer."

Em 2007, esse foi o veredicto de alguns juízes de canto mais exigentes do Council Auditions do Metropolitan Opera Nacional quando premiaram Michael Fabiano, tenor explosivamente talentoso e dedicado, com 22 anos na época, na vitória que daria um empurrão em sua carreira. Uma década mais tarde, é um dos cantores mais vibrantes e mais procurados do mundo, mas o aviso fatalista ainda soava em meus ouvidos em um domingo recente, quando Fabiano, que gosta de pilotar aviões nos dias de folga, me levou para um voo.

Ao entrarmos no pequeno Piper Archer no Aeroporto do Condado de Essex, em Nova Jersey, perto da casa onde passou a infância, Fabiano listou uma série de instruções de segurança que ia bem além do roteiro normal dos comissários de bordo: onde encontrar o extintor de incêndio, como se familiarizar com o painel de instrumentos, caso seja necessário, como destravar a porta no caso de uma aterrissagem de emergência. Então, gritou: "Liberar hélice!", pôs a hélice para funcionar, e começamos a subir. Eu me vi pensando se iria me sentir mais seguro caso o piloto não fosse um tenor famoso por assumir riscos – talvez por um barítono, ou um que não fosse um intérprete apaixonado.

"Segurança é coisa monótona", disse Fabiano, em entrevista, explicando a filosofia que sempre o orienta, desde a escolha de papéis até a decisão de seguir seu sonho e obter o brevê de piloto, apesar dos perigos. "Sempre me preparo bem. Faço apostas preparadas."

Fabiano vive dias inebriantes e sua voz é marcada pela característica ardente e ressonante da era de ouro que os aficionados da ópera por vezes chamam de "squillo". Atualmente, ele se apresenta em "La Traviata", de Verdi, na Ópera do Metropolitan, com a soprano Sonya Yoncheva. No meio deste ano, irá interpretar seu primeiro Don José da "Carmen" de Bizet, em um novo palco do Festival de Aix-en-Provence, na França. E, graças a seu atual estrelato internacional, irá abrir a temporada 2017-18 no Royal Opera House em Londres, em uma produção que será anunciada em abril.

Mas em quase todas as etapas, Fabiano encarou questões como a que os juízes de Conselho Nacional levantaram há uma década: será que estaria abocanhando muita coisa, muito cedo? É um dilema que muitos jovens cantores enfrentam: ir ao extremo, correndo o risco de danificar sua voz, ou ser cauteloso e perder a chance.

Testemunhei uma de suas apostas mais notáveis há dois anos. O Metropolitan ligou para ele uma tarde – estava em casa, na Filadélfia – perguntando se substituiria um tenor que adoeceu em "Lucia di Lammermoor" de Donizetti, dali a sete horas, em uma peça que ele nunca tinha visto, muito menos ensaiado. Eu estava na ópera naquele dia para escrever outro artigo. Apesar da pressão pela qual estava passando – havia tomado um trem às pressas –, deixou que eu o acompanhasse enquanto afobadamente experimentava trajes e passava por uma bateria de ensaios de última hora. Por volta das onze, foi ovacionado e precisou cuidar de um corte na cabeça que fez ao sair do palco. Sua façanha foi notícia internacional.

Ao ser lembrado das opções sugeridas pelos juízes do Conselho Nacional (em uma cena em "The Audition", um documentário sobre a competição), Peter Gelb, do Metropolitan, disse, "Ele parece ter optado pelo fantástico". Os planos do diretor incluem a remontagem de "I Lombardi", de Verdi, que Fabiano apresentou com grande aclamação, repeteco da temporada de 2018-19.

"Todo mundo quer ser o próximo Domingo. A questão para ele agora é ser cuidadoso e seletivo e não prejudicar a voz ao assumir papéis muito exigentes", disse Gelb.

Ao voarmos sobre Nova Jersey e o Willowbrook Mall, Fabiano desviou para o Lincoln Park, onde passou a infância. "Está vendo aquele telhado vermelho?" perguntou ele, apontando para baixo. "Era a minha casa."

A ópera nem sempre esteve nos planos de Fabiano, cuja família se mudou para Minnesota quando ele tinha 11 anos, mas seu sotaque é mais de Nova Jersey do que do Meio-Oeste. Vem de uma família musical – uma de suas tias foi cantora de ópera – e cantava na escola, mas, na adolescência, estava mais interessado em debates, julgamentos simulados e arbitragem de beisebol. (Fabiano, que hoje é um homem elegante e forte, optou pela arbitragem porque era meio gordinho na juventude; perdeu 36 kg quando completou 20 anos.)

Foi quando entrou na Universidade de Michigan e começou a estudar com George Shirley – um dos primeiros tenor negro a ter papéis principais no Metropolitan, na década de 1960 –, que decidiu cantar.

Shirley contou que Fabiano aprendeu tudo rapidamente desde o início. "Ele canta com muita paixão e isso deixa as pessoas preocupadas. Porque qualquer coisa que o Michael faça, ele se dedica três mil por cento. Não há volta. Essa é a sua personalidade. Até agora, está tudo bem. Ele tem seu ritmo próprio e, por enquanto, é sólido", disse em entrevista por telefone.

A época atual é complicada para uma estrela da ópera em ascensão. Muitas empresas do setor estão lutando financeiramente; os pagamentos aos cantores foram cortados em muitos lugares; a indústria fonográfica não é o que costumava ser. Fabiano disse que quando decidiu fazer da ópera sua carreira, mapeou cuidadosamente as etapas que precisaria atravessar para ter sucesso. "Eu me sentia como um homem de negócios, não como um artista. Sei que muita gente prefere não ouvir isso, mas tenho a alma de um homem de negócios."

Algumas apostas valeram a pena, outras, não. Em retrospectiva, disse ele, foi um erro cantar no Teatro alla Scala de Milão aos 23 anos, dizendo que estava "muito verde" para fazer sucesso. Mas constantemente tenta coisas novas: no final do ano passado, ele e alguns amigos criaram uma fundação, a ArtSmart, para dar aulas de entonação grátis para adolescentes carentes. Seu programa-piloto, na Escola Newark East Side, em Nova Jersey, teve cerca de uma dúzia de alunos e ele planeja expandir o programa para a Filadélfia e San Francisco. "Ensinamos às crianças qualquer gênero de música que queiram, mas temos um currículo básico, com alongamento, respiração, exercícios vocais, leitura de música", disse.

Começamos a descida, e a pista se aproximava. "Vamos descer, queridinho", disse ele, e poucos segundos depois os pneus do avião tocaram a pista.

"Se eu tivesse dado ouvidos aos mais velhos e fizesse exatamente o que queriam, não seria quem sou hoje", disse ele, depois que o avião taxiou e parou. "Não pilotaria um avião, porque todo mundo dizia que era muito perigoso e não deveria fazer isso, blá, blá, blá. Bom, eu amo voar. Nunca mais optarei pelo caminho da cautela."

E acrescentou: "Não quero viver uma espécie de vida reclusa. Há cantores que cantam durante 50 anos e outros que cantam 30. Eu vou me encaixar em algum lugar aí no meio. Não nas extremidades, mas em algum lugar entre uma e outra".

