A festa da família Ensslin é um verdadeiro Kerb em Arroio do Tigre

Singular

Teve bolo, bandinha com trajes típicos até altas horas da madrugada, café colonial, a abertura de um museu com antiguidades familiares, culto na igreja com uma Bíblia de 500 anos e, principalmente, a comunhão entre diferentes gerações. Em reportagem da série Singular: um olhar sobre o RS, Zero Hora vai até Arroio do Tigre para apresentar a festa da família Ensslin, uma reunião de mais 200 partentes descendentes de imigrantes alemães. No relato da reunião de dois dias dedicados à preservação da memória e dos laços familiares – grande objetivo desses encontros – ZH fala um pouco sobre muitos dos eventos semelhantes que marcam os finais de semana no interior gaúcho. Clique na imagem abaixo para acessar



Foto: Tadeu Vilani / Arte ZH