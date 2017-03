A quinta-feira deve ser de chuva e calor no Rio Grande do Sul

Abafamento

Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão provoca chuva no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Há previsão de temporais para pontos da Fronteira Oeste e da Campanha, com rajadas de vento que podem chegar a 40km/h.

A temperatura, segundo a Somar Meteorologia, tende a seguir elevada em boa parte do Estado. A máxima do RS deve ocorrer em Teutônia e Campo Bom: 35°C.

Em Porto Alegre, mesmo com a previsão de chuva a partir da tarde, que pode chegar a 15mm, os termômetros devem registrar até 34°C.

O Litoral Sul deve registrar chuva mais volumosa em relação ao Litoral Norte. Em Rio Grande, a máxima prevista é de 28°C.

– Na madrugada de quinta para sexta-feira, deve acontecer a chuva mais intensa no Estado, pode ocorrer até queda de granizo no Centro. A partir da tarde de sexta-feira, o tempo volta a ficar firme na Campanha e na Fronteira Oeste – afirma o meteorologista da Somar Evandro Magalhães.

Confira a previsão para algumas cidades nesta quinta-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 34ºC

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Torres: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26ºC e máxima de 30ºC

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC