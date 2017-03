ACOMPANHE: agências da Caixa já estão abertas para saques de contas inativas do FGTS

Hora de receber

Agências da Caixa Econômica Federal abriram às 8h nesta sexta-feira para atender as pessoas que querem sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em um primeiro momento, só os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro estão sendo contemplados — veja o calendário completo de pagamento conforme a data de nascimento.



Leia mais:

Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS

FGTS: confira dicas para usar o dinheiro conforme a sua necessidade



Ao todo, 1.841 agências da Caixa Federal estarão abertas em todo o país no sábado, dia 11 de março. No Rio Grande do Sul, serão 91 unidades abertas no sábado, das 9h às 15h, e, só em Porto Alegre, serão nove agências (veja quais).



Na segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências voltarão a abrir duas horas mais cedo (às 8h) para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas.