Agnolini ou capeletti? Chef italiano tira a dúvida

Qual a diferença?

O chef italiano Mauro Cingolani, diretor da Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS), explica a diferença entre a sopa de agnolini e de capeletti. Segundo o professor de alta gastronomia, originalmente é o formato que caracteriza o tipo da massa. Enquanto o capeletti imita o formato de um chapéu, como a própria palavra em italiano indica, o agnolini é mais fechado.

A nomenclatura também varia de acordo com a localidade. Ele cita como exemplo a região de Treviso, no Norte da Itália, que costuma chamar de capeletti. A polêmica sobre a nomenclatura da massa ficou ainda maior ao cruzar o Oceano Atlântico.

– Aqui o imigrado misturou ainda mais as diferenças – aponta Cingolani.

O chef conta que o próprio tortéi, tradicionalmente em forma de chapéu na Itália, se popularizou no Sul do Brasil em formato de meia-lua. Já o recheio de abóbora é o mesmo. Sobre a teoria defendida por muitos imigrantes de italianos de que a diferença entre agnolini e capeletti está no recheio, Cingolani afirma que isso não muda. A base dos dois tanto pode ser de carne de frango ou gado, que o nome é o mesmo.