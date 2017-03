ANS disponibiliza vagas de estágio em Porto Alegre

Aprendizado

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior em Porto Alegre e várias capitais do país. Para concorrer, o candidato precisa estar cursando (com comprovação de vínculo estudantil) e ter, no mínimo, 16 anos completos. As vagas mais frequentes são para estudantes de nível médio e, em nível superior, para os cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Direito, Economia, Informática, Medicina e Nutrição.

A carga horária pode ser de 20 ou 30 horas semanais (quatro e seis horas por dia, respectivamente) e é definida em comum acordo entre o estudante e o supervisor. Deve, ainda, ser compatível com as atividades escolares e com o horário de funcionamento da ANS (8h às 17h). O estagiário recebe bolsa auxílio - os valores vão de R$ 203 a 520 por mês e variam de acordo com o nível de ensino e a carga horária - e auxílio-transporte no valor de R$ 132 por mês.

A divulgação das oportunidades e o encaminhamento de currículos são realizados pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC), atual Agente de Integração para o Programa de Estágio da ANS. Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar o currículo a qualquer momento para o e-mail rj@inqc.org.br (mencionando a inscrição para vagas da ANS) para que possam ser encaminhados quando surgirem vagas de acordo com o perfil do candidato.Há vagas também para Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA) e São Paulo (SP).