Apesar do calor, pancadas de chuva são esperadas no RS nesta quinta-feira

Previsão do tempo

Pancadas de chuva serão registradas em praticamente todo o Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira. Áreas de instabilidade continuam atuando sobre o Estado e espalham as precipitações ao longo do dia.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, não está descartada a ocorrência de temporais com granizo, principalmente na fronteira oeste gaúcha e nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina.



Como a chuva chegando no turno da tarde, as temperaturas se elevam no decorrer do dia e o calor predomina em todas as regiões do RS. O calor será mais intenso entre a Região Metropolitana, o Leste, a Campanha e o Sul.



As temperaturas máximas no Estado serão registradas em Porto Alegre e Pelotas: 37ºC. Todas as regiões registrarão chuvas isoladas ao longo do dia.



O calor só deverá dar lugar a temperaturas mais amenas ao longo dos próximos dias. Ainda de acordo com a Somar Meteorologia, o tempo quente diminui a partir da sexta-feira.



*ZERO HORA