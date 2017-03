Após jejum de 33 anos, Portela é a campeã do Carnaval 2017 do Rio 

Folia

Depois de 33 anos sem título, a Portela é a campeã do carnaval 2017 do Rio de Janeiro. A escola levou ao sambódromo um enredo que contou a relação histórica entre a humanidade e os rios, passando também por lendas e religiões.

Em uma disputa apertada, o título de campeã foi decidido na apuração do último quesito. A Portela terminou a apuração com 269,9 pontos, apenas um décimo a mais do que a escola que ficou em segundo lugar, a Mocidade Independente de Padre Miguel, com 269,8. A Salgueiro ficou em terceiro, com 269,7 pontos.

Leia mais:

Carnaval do Rio de Janeiro não terá rebaixados em 2017



Sob a inspiração do clássico samba do portelense Paulinho da Viola "Foi um rio que passou em minha vida", a escola, em ano inspirado do carnavalesco Paulo Barros, mostrou uma sequência de alegorias de fortíssimo apelo visual e que usaram recursos tecnológicos surpreendentes. Este é o quarto título de Paulo Barros no Grupo Especial.

Na apuração, realizada no sambódromo, o campeonato está sendo intensamente comemorado, assim como na quadra, que fica em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio, e já está cheia.

— O Brasil precisa da Portela, a cultura popular precisa da Portela. A Portela agora vai ter paz para ser a grande escola que ela tem que ser, não vai ter mais que carregar essa cruz do jejum. A Portela vai abraçar todas as suas coirmãs. Mais importante do que levantar a bandeira da Portela é levantar a bandeira do samba — celebrou o presidente, Luis Carlos Magalhães.



Veja as fotos do desfile da Portela:

Com 3,4 mil componentes espalhados em 31 alas, a escola passou pela Sapucaí sem problemas e se candidatou como uma das grandes favoritas ao título. Carros alegóricos e fantasias da escola jogaram água pela avenida, e com Bianca Monteiro em sua estreia como rainha de bateria, os ritmistas se trajaram como pescadores.



As escolas de samba são avaliadas em nove quesitos: alegorias e adereços, bateria, fantasia, samba-enredo, comissão de frente, evolução, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e enredo.



*Zero Hora com Agência Brasil e Estadão Conteúdo.

Leia as últimas notícias