Áreas de instabilidade provocam chuva na maior parte do RS nesta sexta-feira

Previsão do tempo

Uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Segundo previsão da Somar Meteorologia, a nebulosidade se espalha por todo o Estado e os maiores acumulados ocorrem no leste gaúcho.



Nas demais regiões, as pancadas serão isoladas e rápidas. A temperatura continua abafada e o calor segue em todas as áreas. Apenas o Litoral Norte registrará tempo ameno.



Porto Alegre terá pancadas de chuva e trovoadas. A mínima na Capital será de 19ºC e máxima de 30ºC. O tempo começa a abrir no final de semana, e a umidade do ar fica um pouco mais baixa.



*ZERO HORA