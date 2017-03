As espanholas ganham espaço na política, mas ainda enfrentam o sexismo

The New York Times

Madri – Teresa Rodríguez, líder do partido de extrema-esquerda Podemos, na região da Andaluzia, visitava uma exposição na Câmara de Comércio de Sevilha, no fim do ano passado, quando encontrou um membro do grupo que nunca havia visto antes.

De repente, o homem, Manuel Muñoz Medina, veio para cima dela e simulou beijá-la na boca antes de lhe entregar seu cartão de visita.

Rodríguez, de 35 anos, disse ter ficado tão nervosa e chocada que não conseguiu reagir na hora, mas depois foi para as redes sociais e este ano iniciou uma ação legal. Muñoz Medina, de 72, mais tarde pediu desculpas por seu comportamento, alegando estar bêbado, e pediu demissão do conselho da câmara.

As espanholas tiveram enormes avanços nos últimos anos, quando a revolta contra os principais partidos ajudou a enfraquecer alguns grupos masculinos, mas, segundo as mulheres, essa agitação também expôs o sexismo e o machismo profundamente arraigados na política espanhola que, no mínimo, tem sido lenta para se adaptar aos novos tempos, intensificando um choque de gerações e gêneros.

Faz menos de um ano que os eleitores elegeram um parlamento com um número recorde de mulheres na Espanha – 139 de 350 legisladores. No Partido Podemos, que se tornou o terceiro maior do país, as mulheres representam quase metade dos parlamentares. Políticas de extrema-esquerda agora são prefeitas de Madrid e de Barcelona, as duas maiores cidades espanholas.

Mas elas dizem que continuam enfrentando grandes obstáculos na política da nação, ainda predominantemente um mundo masculino. Assédio sexual à parte – o que é comum –, um dos problemas mais frequentemente citados pelas mulheres é que os homens esperam que elas compartilhem seus pontos de vista, não que tenham opiniões próprias.

"A questão não é apenas ter mais mulheres na política, mas também é permitir que elas assumam a linha que quiserem", disse Anna Gabriel, legisladora de um partido de extrema-esquerda catalão conhecido pela sigla CUP.

No ano passado, Anna Gabriel e suas colegas realizaram uma reunião pública, sob o título "Não viemos para ter uma bela imagem", tentando denunciar a resposta machista ao seu progresso eleitoral.

Durante a reunião, cada uma delas alternadamente subiu a um pódio e leu alguns dos insultos que havia recebido no trabalho. Eles variavam de comentários humilhantes sobre sua aparência física até insultos mais agressivos.

Anna Gabriel disse que, apesar dos esforços de seu partido para denunciar o sexismo na política, ela e as colegas ainda estão sujeitas a ataques que quase invariavelmente misturam crítica política com insultos pessoais.

"O que ouvimos está relacionado à nossa posição política, mas os comentários quase sempre incluem algo sobre nossos corpos, sexualidade, vida sexual e se somos bonitas ou não", disse ela.

Esse tipo de discurso, logicamente, é familiar às mulheres do mundo todo. A questão do sexismo na política ou outras atividades não se limita à Espanha.

Ele surgiu com grande destaque nos Estados Unidos no ano passado, quando Donald Trump foi eleito presidente apesar de uma gravação em que se vangloriava de agarrar mulheres.

Na semana passada, um membro polonês do Parlamento da União Europeia, Janusz Korwin-Mikke, disse durante um debate: "É claro que as mulheres devem ganhar menos do que os homens, porque são mais fracas, menores e menos inteligentes".

Na Espanha, em janeiro, um juiz do Supremo Tribunal espanhol, Antonio Salas, provocou indignação ao participar de um debate on-line sobre o problema da violência de gênero, argumentando que "se as mulheres tivessem a mesma força física que os homens, isso não aconteceria".

Muitos dos ataques misóginos acontecem nas redes sociais. Em abril de 2016, Miguel Ángel Rodríguez, ex-porta-voz do governo conservador e secretário de Estado, usou o Twitter para comparar a aparência de Inés Arrimadas, que ele descreveu como "uma jovem fisicamente atraente", com o que chamou de "sua incoerência política".

Arrimadas é uma das líderes políticas do Ciudanos, ou cidadãos, outro partido que conquistou suas primeiras vagas no Parlamento espanhol em 2015. Ela respondeu com um tuíte próprio, dizendo: "Vamos continuar a trabalhar para que essas provas de machismo anacrônico se tornem cada vez mais residuais".

Desde que tomou posse da prefeitura de Barcelona, em 2015, Ada Colau é alvo de vários insultos sexistas. Félix de Azúa, membro da Real Academia Espanhola, o corpo cultural que é o guardião da língua nacional, falou publicamente que Colau deveria vender peixe no mercado em vez de administrar uma grande cidade.

Ela também ouviu de uma autoridade do conservador Partido Popular, Óscar Bermán, que era desmiolada e deveria estar varrendo o chão.

Em setembro, o Partido Popular suspendeu Bermán de seu cargo por dois anos graças aos comentários. A Real Academia, no entanto, não impôs nenhuma ação disciplinar contra Azúa e disse que ele não estava disponível para mais comentários.

Ao mesmo tempo em que lamenta esses insultos, Colau disse estar orgulhosa de ter dado a Barcelona sua primeira prefeita com uma agenda abertamente feminista, comprometida com a luta não só contra o sexismo, mas também contra a violência doméstica.

"A triste realidade é que comentários sexistas continuam sendo absolutamente normais, até na imprensa espanhola, porém, essas críticas às mulheres são a parte mais visível, mas menos perigosa do problema. Dezenas de mulheres são mortas na Espanha todos os anos – e isso é um fato real", disse Colau em uma entrevista no ano passado.

No ano passado, 44 mulheres morreram devido à violência doméstica na Espanha, número mais baixo desde que esses crimes começaram a ser registrados, em 2003. Mesmo assim, protestos foram realizados recentemente em Madrid para denunciar a violência de gênero, além do apoio de oito mulheres de uma associação na Galícia que iniciaram uma greve de fome, em 9 de fevereiro, para protestar contra o silêncio político nos casos de crimes de gênero.

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, as espanholas, como as mulheres de outros países, foram convocadas a interromper seu trabalho por 30 minutos. Associações feministas também planejaram protestos em Madrid e em outras cidades, durante os quais as participantes se vestiram de preto como um ato simbólico de luto contra a violência doméstica e a desigualdade na sociedade espanhola.

Colau entrou na política depois de trabalhar como ativista que luta contra despejos habitacionais. Ela disse que, na época de seu ativismo, havia sofrido ataques muito piores do que como prefeita, incluindo assédio sexual.

"Nunca relatei esses acontecimentos à polícia porque, como muitas outras mulheres, eu não acreditava que isso pudesse ser resolvido judicialmente – e também por causa do estigma social".

Rodríguez, a líder do Partido Podemos na Andaluzia, disse que esperava que sua ação acabasse com "o sentimento de impunidade" de uma grande parcela do ambiente corporativo masculino.

"Eu me sentia tratada como uma fonte de diversão para as pessoas que, de alguma forma, se sentiam superiores não só em termos de gênero, mas também devido à idade e à classe social. Se alguém acha que pode ter tal atitude em relação a mim, imagine como essa pessoa pode se comportar com uma mulher que de fato trabalhe para ela."

Por Raphael Minder