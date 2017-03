Atraso em contratação deixa pelo menos 1,3 mil alunos sem transporte escolar no RS

Educação

Pelo menos 1.359 alunos estão enfrentando dificuldades para comparecer às aulas em colégios estaduais de seis municípios gaúchos. As aulas começaram no dia 6 de março, mas a assinatura do contrato ainda não foi feita para possibilitar o transporte escolar, de acordo com levantamento da reportagem da Rádio Gaúcha. Os estudantes afetados são os que residem na zona rural, os únicos que devem receber o serviço obrigatoriamente. As informações são da Rádio Gaúcha.



Na região central, as aulas nem sequer começaram em três colégios de São Francisco de Assis (180 alunos), dois de Jaguari (150 alunos) e um de Cacequi (32 alunos). Em Cachoeira do Sul, também no Centro do Estado, são 617 alunos de 13 escolas sem o serviço. Em Gravataí, na região metropolitana, são 380 alunos de quatro escolas. Em Encruzilhada do Sul, a 6ª Coordenadoria Regional de Educação não soube precisar quantos estudantes são afetados.

Em todos os casos, as coordenadorias regionais informam que as contratações começaram a ser feitas há algum tempo, mas que o processo ainda não foi finalizado. Nos casos de Gravataí, Cachoeira do Sul e Encruzilhada do Sul, são contratações emergenciais, e falta apenas a assinatura dos contratos. Em São Francisco de Assis, Jaguari e Cacequi, as empresas vencedoras das licitações ainda não apresentaram todos os documentos em conformidade com o solicitado.

A Secretaria Estadual de Educação informou que 17 municípios gaúchos não aderiram ao convênio em que a prefeitura disponibiliza o transporte. Por isso, nestes casos, a responsabilidade é do Estado, que contrata empresas terceirizadas. A Seduc, no entanto, só tinha conhecimento de problemas em duas cidades.





Escolas afetadas

Gravataí

Escolas São Paulo e Santa Tecla, de Ensino Fundamental, e escolas Frei Velloso e Emília Viega da Rocha, de Ensino Médio.

São Francisco de Assis

Escolas Salgado filho, Aécio Jobim e João Otávio Leiria

Jaguari

Escolas Guilhermina Javorski e Jucapirama

Cacequi

Escola Dario Vitorino Chagas

Cachoeira do Sul

Não foram informadas

Encruzilhada do Sul

Não foram informadas

