Cães com "superpoderes" visitam velhinhos do Asilo Padre Cacique

Cinco cachorros com "superpoderes" levaram carinho aos idosos do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, na manhã deste sábado. Os animais da Liga DogHero, grupo de cães formados pela plataforma de hospedagem domiciliar para animais DogHero, levaram a alegria aos velhinhos.

Estiveram no asilo o Super Lambida, uma Cocker que se chama Mel; o Rabinho Supersônico, uma Labrador batizada de Pipa; a Em-patinha, uma maltês chamada Buda; a Companhia Telepática, a golden retriever cooper; e o Olhar Biônico; o vira-lata Jingles. Os cães têm poderes como acalmar as pessoas, afastar o tédio e restabelecer energias positivas.

Além de muitas lambidas e carinho, a visita contou com um desfile dos supercachorros e um show com adestrador. A Liga DogHero passou por uma seleção, acompanhamento de psicólogo, adestramento e testes para que o primeiro evento como esse fosse promovido. Trata-se de uma ação em conjunto com a agência Smile Flame, responsável por projetos como Bota no Mundo e Skate no asilo.



— Na DogHero, o anfitrião que hospeda os cachorros com amor quando os tutores precisam viajar é o herói. Mas nesse dia vamos mudar o foco: os cãezinhos desses heróis serão os responsáveis por salvar o dia e alegrar os idosos — disse Eduardo Baer, sócio diretor da DogHero.