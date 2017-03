Candidatos na lista de espera do ProUni devem comprovar informações até amanhã

Ensino Superior

Os candidatos participantes da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm hoje e amanhã para levar a documentação solicitada às instituições de Ensino Superior. O resultado da lista de espera está disponível desde a última sexta-feira e pode ser consultado nas próprias instituições.



O candidato que constar na lista deve apresentar à instituição os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe ao estudante verificar os horários e o local em que isso deve ser feito. A lista da documentação necessária pode ser verificada no site do ProUni.

A lista de espera do ProUni será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas. As instituições recebem a classificação dos estudantes por curso e turno, segundo as notas obtidas no Exame Nacional do ensino Médio (Enem) de 2016.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas e comunitárias de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Neste semestre, foram ofertadas 214.242 bolsas.