CEEE começa a emitir fatura instantânea das contas de luz

Fatura na hora

Clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) no Rio Grande do Sul começam a receber a partir desta sexta-feira a conta de luz em um novo formato. Agora, o documento não é mais emitido pelos Correios, mas sim impresso no momento em que o técnico da Companhia estiver fazendo a medição do contador.



Com a modificação a empresa estima deixar de gastar R$ 15 milhões com taxas e serviços ao longo de um ano.

Conforme a CEEE, no total, a medida atinge 1.174.821 clientes que passam a receber a conta no mesmo momento da leitura. O documento impresso é deixado pelo leiturista na caixa de correspondência da unidade.