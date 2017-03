Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Previsão do tempo

Áreas de instabilidades avançam em todo o Rio Grande do Sul e causam pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta quarta-feira. Segundo previsão da Somar Meteorologia, as precipitações estão associadas a uma baixa pressão pressão atmosférica que chega do norte da Argentina.



Não está descartada chuva forte com rajadas de vento entre a Campanha e o Oeste. A exceção será no Nordeste, onde o tempo fica firme. Nas demais áreas do Estado, a chuva é mais isolada e passageira.



As máximas continuam subindo no RS. Apenas onde a chuva é mais forte e nas regiões serranas que a sensação é mais agradável. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC e a máxima chegará a 31ºC.



