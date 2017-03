Com grande variação no clima, RS terá chuva, tempo firme e calor nesta quarta-feira

Previsão do tempo

A quarta-feira registrará variações de clima em todo o Rio Grande do Sul. Grandes mudanças de temperaturas são esperadas. O estado gaúcho pode se preparar para chuva, tempo firme, sol e temperaturas amenas ao longo de todo o dia.



Uma área de alta pressão no oceano ainda leva umidade para o continente e causa chuva fraca e isolada no Litoral Norte. Chove também entre o Oeste, a Campanha e Sul, por conta de instabilidades associadas aos ventos nos níveis médios da atmosfera.



Nas demais áreas do RS, o tempo é mais firme. As temperaturas da manhã seguem amenas em boa parte das regiões, mas à tarde a sensação é de calor em praticamente todo o Estado. Somente no Nordeste e Sul é que a sensação ficará mais agradável.



A temperatura mais baixa do RS será de 11ºC, em São José dos Ausentes. Já os termômetros de Santa Maria, Santa Rosa, Santo Augusto e Iraí podem registrar máxima de até 31ºC.



Porto Alegre terá uma quarta-feira abafada, com mínima de 19ºC e máxima de 30ºC. O tempo na Capital permanece aberto ao longo do dia.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, na quinta-feira a chuva começa a se espalhar por todo o Rio Grande do Sul.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA