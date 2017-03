Com temperaturas amenas, tempo firme seguirá predominando no RS nesta terça-feira

Previsão do tempo

Sem grandes modificações, o tempo segue sendo firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Com o predomínio do sol em praticamente todo o Estado, somente o Litoral Norte poderá registrar pancadas de chuva isoladas devido a umidade do oceano.



De acordo com a Somar Meteorologia, as temperaturas, tanto pela manhã quanto pela tarde, diminuem um pouco em relação ao dia anterior. Ou seja, mais agradavéis. A sensação de calor permanecerá apenas no Oeste.



A Capital terá uma variação de apenas 10ºC ao longo do dia. Porto Alegre registrará tempo aberto e com poucas nuvens, a mínima será de 17ºC e máxima de 27ºC.



Santa Rosa e Uruguaiana registrarão a maior temperatura do Estado nesta terça-feira: 29ºªC.



Veja a previsão do tempo em todas as cidades do RS



*ZERO HORA