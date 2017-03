Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quarta-feira

Como vai ser seu dia

O sucesso depende mais de boa vontade do que de recursos. Evidentemente, tudo seria mais folgado contando com bons recursos materiais, porém, esta folga se mostraria contraproducente ao longo do tempo também.

Quando o bom humor se perder, faça o necessário para recuperá-lo o mais rapidamente possível. Nada de bom poderia ocorrer a ninguém sem uma dose de bom humor. Agora a bola está com você, o que vai ser, bom ou mau humor?

Perceba o quanto os recursos materiais limitam a expansão dos sonhos, mas não se preocupe com isso, apenas perceba. A partir de então, continue sonhando e elevando sua mente até onde for possível, até onde o entusiasmo levar.



O ideal de retidão não é respeitar todas as regras, mas, mesmo quebrando algumas, tomar sempre cuidado para que isso não provoque danos ou mágoas em ninguém. Acontece que há regras que impedem esse tipo de retidão.

As atitudes teimosas alimentarão as razões de seus adversários e enfraquecerão sua posição. Agora é o momento em que você deveria fazer concessões. Isso, é claro, se quiser continuar construindo bons relacionamentos.



Teoricamente, todo mundo prefere a democracia, mas quando chega o momento em que se deve abrir mão das próprias razões porque a maioria das pessoas opina diferente, aí a alma se refugia no velho e bom estilo ditatorial.

Diversos ajustes e compensações precisarão ser feitos para que a teoria consiga se transformar em prática. Esta é a parte mais delicada das negociações, porque é quando o entusiasmo é posto verdadeiramente à prova.

Tudo que der mais trabalho e for mais difícil será também tudo que ajudará sua alma a aprimorar-se e perceber o verdadeiro valor das coisas. Pretender conquistar mais é, no fundo, desvalorizar o que você possui.

As devidas recompensas virão depois de você se dedicar com afinco ao seu caminho. Seria uma tolice esperar que as recompensas e elogios viessem antes de você arriscar a demonstrar na prática a que você veio.

Mais do que nunca, é necessário ter um ideal para dar vida aos projetos. Ganhar dinheiro não é um ideal em si, o dinheiro é um instrumento para que os ideais se realizem. Pense grande, pense além do dinheiro.

Possuir recursos e ter vontade de realizar algo não parece suficiente diante das condições atuais. Você precisa considerar o tempo certo para a realização, ou acabará gastando excessivos recursos na empreitada.

A oposição aos seus planos acabará servindo para aprimorá-los. Por isso, em vez de se desgastar em conflitos, ouça com atenção as razões e justificativas de tanta oposição, pois, no ventre dessas encontrará sua força.