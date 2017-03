Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta sexta-feira

Como vai ser seu dia

Junto com as contrariedades vêm também os benefícios e, assim, com tudo misturado, o progresso acontece à revelia de que, tempos atrás, tudo parecia tão difícil que a profecia era absolutamente sinistra. Tudo mudou.

As contrariedades são aparentes, mas por trás delas se oculta, por enquanto, uma potencialidade a ser explorada e se transformar num novo caminho de progresso. Evite resistir ou ter saudade do passado, é tudo novo.

Coisas dão certo e outras errado, nessa mistura você precisa fazer o seu melhor, mirando com firmeza o objetivo que pretende conquistar. Em vez de esperar por um cenário melhor, aja com o que está disponível.



Está tudo bem, porém, as correntes subterrâneas, feitas emoções, que circulam entre as pessoas, são como dragões adormecidos que ninguém sabe quando despertariam e provocariam o estrago que só os dragões são capazes.

Entendimentos e desentendimentos são circunstâncias que se alternam e misturam em proporções variadas. Nada a fazer para evitar essa flutuação, mas aproveitar que ela é uma realidade para fazer bom uso dela.



Siga em frente com seus planos, embora nas últimas horas tenha parecido que tudo iria ao inferno. Siga em frente com seus planos e considere que há momentos em que não vale a pena acreditar nas profecias da mente.

Será que vale a pena gastar tempo para minimizar os conflitos? Talvez a melhor atitude seja torna-los irrelevantes e você se focar no que verdadeiramente interessa, que é todo mundo retomar o clima de colaboração.

O mais importante, diante do cenário complexo no qual você precisa agir, é preservar seu bem-estar e uma boa qualidade de vida. O desgaste emocional não pode atingir sua estrutura central, ela há de ser preservada.

Quando há interesses importantes em jogo, não há nada que impeça as pessoas de se entenderem e unirem forças. Porém, no primeiro momento em que esses interesses desaparecerem, retornam com força todas as discórdias.

Faça pequenas mudanças em sua rotina buscando se adaptar melhor às circunstâncias, evitando conflitos inúteis, já que as coisas continuarão acontecendo assim e, também, fazendo bom uso do que for disponível.

Apesar de tudo que foi dito e que nunca deveria ter sido posto sobre a mesa, parece que as coisas se acertam e as pessoas se entendem. Isso é interessante, mas não vale para que a situação seja repetida outras vezes.

É muita coisa mesmo, porém, tudo acontece dentro de sua capacidade de administrar. Por isso, passe rapidamente pela fase do susto e arregace as mangas o quanto antes para dar conta de tudo que acontece. É assim.